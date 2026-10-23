Минобрнауки предложило установить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Минобрнауки РФ предложило установить минимальные баллы ЕГЭ-2027 для вузов

Москва23 окт Вести.Министерство науки и высшего образования России предложило установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные министерству вузы на 2027/28 учебный год. Это следует из проекта приказа ведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, минимум 40 баллов необходимо будет набрать по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии.

При этом для сдачи физики нужно получить минимум 41 балл, обществознания - 45 баллов, информатики - 46 баллов.

Минимальные баллы по сравнению с прошлым учебным годом не изменились.