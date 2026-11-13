Рособрнадзор: проведение ЕГЭ в 2027 г. планируется перевести на отечественное ПО

Проведение ЕГЭ в 2027 году планируется полностью перевести на отечественное ПО Рособрнадзор: проведение ЕГЭ в 2027 г. планируется перевести на отечественное ПО

Москва13 ноя Вести.Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ становится не только честнее, но и технологичнее​​​. В 2027 году проведение экзамена планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение, а уже с 2028 года все сервисы для граждан станут доступны на портале "Госуслуги" сказано в сообщении в канале Рособрнадзора в MAX

Ранее Министерство науки и высшего образования России предложило установить минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в подведомственные министерству вузы на 2027/28 учебный год.