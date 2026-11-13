Абитуриенты педвузов будут сдавать профильный ЕГЭ с 2027 года

Обязательный профильный ЕГЭ появится в педагогических вузах с 2027 года Абитуриенты педвузов будут сдавать профильный ЕГЭ с 2027 года

Москва13 ноя Вести.В России изменится порядок поступления в педагогические вузы. С 2027 года абитуриенты таких образовательных учреждений будут сдавать профильный экзамен по предмету, который они собираются преподавать. Об этом РИА Новости рассказал ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

Основным и главным изменением при поступлении в педагогические вузы в 2027 году является введение профильного вступительного испытания. Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз – необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области сказал Лубков

Сейчас абитуриенты, поступающие в педагогические вузы, в качестве обязательного вступительного испытания сдают ЕГЭ по обществознанию. Теперь же ЕГЭ будет зависеть от того, какое направление выбрал поступающий. Так, абитуриенту, который собирается стать учителем химии, потребуется в обязательном порядке сдать ЕГЭ по химии.

Эта мера позволит повысить качество естественно-научного образования и поспособствует подготовке более мотивированных учителей-предметников, отметил Лубков.

Ранее стало известно, что Минобрнауки утвердило контрольные цифры приема на бюджетные места в 2027/2028 учебном году.