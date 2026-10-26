Рособрнадзор: основной период ЕГЭ предложено провести с 1 июня по 9 июля

Стали известны вероятные даты основного периода ЕГЭ Рособрнадзор: основной период ЕГЭ предложено провести с 1 июня по 9 июля

Москва26 окт Вести.Минпросвещения и Рособрнадзор выступили с инициативой отвести под основной период единого госэкзамена время с 1 июня по 9 июля. О предложенных датах ТАСС проинформировали в пресс-службе Рособрнадзора.

В соответствии с проектом проведение <...> основного периода [ЕГЭ планируется] с 1 июня по 9 июля сообщили в ведомстве

Альтернативных дат основного периода в сообщении пресс-службы не приводится.

Ранее Минобрнауки предложило установить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2027/28 учебный год. Согласно документу, по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии будет необходимо набрать минимум 40 баллов.