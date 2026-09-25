Москва25 сен Вести.Дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2026 году завершится 25 сентября, в резервный день пройдут экзамены по русскому языку и математике, передает РИА Новости.

Дополнительный этап государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов стартовал 4 сентября.

В Рособрнадзоре уточнили, что сдать экзамены в сентябре смогут выпускники, которые не сдали ЕГЭ в основной период и не получили аттестат.

На участие в дополнительном периоде ЕГЭ были зарегистрированы около 6 тысяч человек говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что самый короткий Единый государственный экзамен в 2027 году будет проводиться по трем предметам, в числе которых базовая математика, география и китайский язык.