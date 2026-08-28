Структура и содержание ЕГЭ-2027 по девяти предметам не изменятся Рособрнадзор оставил без изменений содержание ЕГЭ-2027 по девяти предметам

Москва28 авг Вести.Структура и содержание предстоящего в следующем году ЕГЭ по девяти предметам, включая русский и иностранные языки, а также базовую математику, не изменятся, рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

Кроме того, ведомство оставило без изменений структуру и содержание выпускных экзаменов по биологии, географии, литературе, обществознанию, физике и химии.

Как уточнили в Рособрнадзоре, структура ЕГЭ по информатике также не изменится, однако поменялась тематика трех заданий. Также в соответствии с предложениями профессионального сообщества упрощена структура записи ответа на одно из заданий блока высокого уровня сложности.