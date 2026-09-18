Москва18 сенВести.Самый короткий Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2027 году будет проводиться по трем предметам, в числе которых базовая математика, география и китайский язык. Это следует из документа, который приводит ТАСС.
В частности, ЕГЭ по этим трем предметам будут проводиться в течение трех часов.
В публикации уточняется, что на экзамене по китайскому языку на устную часть отводится 14 минут, на письменную речь - 75 минут, на аудирование, чтение и грамматику (лексику и иероглифику) - 105 минут.
Как сообщалось ранее, помощник президента РФ Андрей Фурсенко допустил возможность усложнения заданий в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае стабильно высоких результатов выпускников школ.