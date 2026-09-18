ТАСС: ЕГЭ по базовой математике, географии и китайскому языку продлятся три часа

Названы предметы, по которым будет самый короткий ЕГЭ в 2027 году ТАСС: ЕГЭ по базовой математике, географии и китайскому языку продлятся три часа

Москва18 сен Вести.Самый короткий Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2027 году будет проводиться по трем предметам, в числе которых базовая математика, география и китайский язык. Это следует из документа, который приводит ТАСС.

В частности, ЕГЭ по этим трем предметам будут проводиться в течение трех часов.

В публикации уточняется, что на экзамене по китайскому языку на устную часть отводится 14 минут, на письменную речь - 75 минут, на аудирование, чтение и грамматику (лексику и иероглифику) - 105 минут.

Как сообщалось ранее, помощник президента РФ Андрей Фурсенко допустил возможность усложнения заданий в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае стабильно высоких результатов выпускников школ.