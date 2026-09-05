Москва5 сенВести.Российские школьники в 12 регионах получили возможность сдавать ОГЭ только по двум основным предметам – русскому языку и математике - вместо четырех, передает РИА Новости. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года.
Эксперимент проводится в Республике Татарстан, Камчатском крае, Липецкой... Московской... Мурманской... Ростовской... Смоленской... Тверской... Тюменской областяхговорится в документе
Также в пилотный проект вошли и другие субъекты РФ: Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.
Отмечается, что такой подход направлен на упрощение поступления в колледжи и техникумы. Выпускникам 9-х классов будет легче поступить в образовательные организации среднего профессионального образования.