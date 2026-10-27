Рособрнадзор: максимальное время для сдачи ЕГЭ в 2027 году не изменится

Максимальное время для сдачи ЕГЭ в 2027 году предложили не менять Рособрнадзор: максимальное время для сдачи ЕГЭ в 2027 году не изменится

Москва27 окт Вести.Продолжительность ЕГЭ-2027 не изменится по сравнению с предыдущим годом, следует из проекта приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из документа следует, что самыми долгими экзаменами остаются биология, информатика, литература, математика профильного уровня и физика. На решение заданий по этим предметам дается три часа 55 минут

Экзамен по истории, обществознанию, русскому языку и химии составит три часа 30 минут. По английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам (письменная часть) - три часа 10 минут.

Ровно три часа дается на решение заданий по географии, математике базового уровня и китайскому языку (письменная часть). На устную - по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам будет отведено 17 минут, а по китайскому языку – 14.

Ранее стало известно, что у школьников сохранится право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в 2027 году.