По двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий

Количество заданий изменится по двум предметам ЕГЭ в 2027 году По двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий

Москва12 окт Вести.В рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) количество заданий изменится только по двум предметам – истории и профильной математике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Общее количество заданий в варианте КИМ по истории увеличено с 21 до 22, максимальный первичный балл увеличен с 42 до 43, а количество заданий по профильной математике увеличилось с 19 до 20, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличился с 32 до 33 говорится в публикации

Согласно данным агентства, по остальным предметам количество заданий не изменится.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ не намерено усложнять задания ЕГЭ в 2027 году.