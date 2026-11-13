Москва13 нояВести.Официальный интерактивный тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) станет доступен на портале "Госуслуги" по всем 16 дисциплинам до старта экзаменационной кампании 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
В сообщении уточняется, что в 2026 году этот сервис функционировал исключительно в тестовом формате и предлагал материалы лишь по двум учебным предметам.
Но уже до начала кампании 2027 года заработает для всех 16 предметов ЕГЭотмечается в сообщении Рособрнадзора в мессенджере MAX
Ранее стало известно, что проведение ЕГЭ в 2027 году планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение.