Рособрнадзор запустит на "Госуслугах" тренажер ЕГЭ по всем 16 дисциплинам

Тренажер ЕГЭ заработает на "Госуслугах" до начала кампании 2027 года Рособрнадзор запустит на "Госуслугах" тренажер ЕГЭ по всем 16 дисциплинам

Москва13 ноя Вести.Официальный интерактивный тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) станет доступен на портале "Госуслуги" по всем 16 дисциплинам до старта экзаменационной кампании 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В сообщении уточняется, что в 2026 году этот сервис функционировал исключительно в тестовом формате и предлагал материалы лишь по двум учебным предметам.

Но уже до начала кампании 2027 года заработает для всех 16 предметов ЕГЭ отмечается в сообщении Рособрнадзора в мессенджере MAX

Ранее стало известно, что проведение ЕГЭ в 2027 году планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение.