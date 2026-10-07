Правительство РФ обновит список мероприятий по оценке качества образования Рособрнадзор: готовится новый список мероприятий по оценке качества образования

Москва7 окт Вести.Правительство России готовит обновленную редакцию постановления, в котором перечислены мероприятия по оценке качества образования и правила их проведения. Об этом сообщил Рособрнадзор.

Информация была опубликована в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX.

Готовится новая редакция постановления правительства РФ, устанавливающего перечень мероприятий по оценке качества образования и правила их проведения сказано в сообщении

В Рособрнадзоре добавили, что в ноябре 2026 года пройдут исследования различных компетенций учителей начальных классов, русского языка, математики, физики, химии и биологии.

Также в образовательных учреждениях проходит оценка воспитательного потенциала. Исследования в 2026 году коснутся 29 субъектов РФ. Остальные регионы планируется охватить в течение двух следующих лет.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не допустить деградации качества образования на фоне развития искусственного интеллекта (ИИ). Глава государства считает, что развитие интеллектуальных способностей ребенка нельзя обесценивать.