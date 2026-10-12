Москва12 октВести.С 12 по 14 октября в российских школах пройдет процедура оценки качества воспитательной работы, чтобы определить, насколько эффективно выстроено взаимодействие педагогов и учеников. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре), передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что в мониторинге примут участие примерно 66 тыс. учащихся 8–10-х классов.
Процедура позволит определить степень сформированности ценностных ориентаций у подростков, а также изучить действующие практики организации воспитательного процессаговорится в сообщении
Отмечается, что итоги исследования помогут выявить острые проблемы, которые требуют системного решения.
Полученные данные будут использованы при разработке программ воспитательной работы на федеральном, региональном и внутришкольном уровнях. Кроме того, в дальнейшем будут составлены методические рекомендации для всех участников образовательного процесса.