Рособрнадзор: в российских школах оценят качество воспитательной работы В российских школах стартует исследование качества воспитательной работы

Москва12 окт Вести.С 12 по 14 октября в российских школах пройдет процедура оценки качества воспитательной работы, чтобы определить, насколько эффективно выстроено взаимодействие педагогов и учеников. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре), передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в мониторинге примут участие примерно 66 тыс. учащихся 8–10-х классов.

Процедура позволит определить степень сформированности ценностных ориентаций у подростков, а также изучить действующие практики организации воспитательного процесса говорится в сообщении

Отмечается, что итоги исследования помогут выявить острые проблемы, которые требуют системного решения.

Полученные данные будут использованы при разработке программ воспитательной работы на федеральном, региональном и внутришкольном уровнях. Кроме того, в дальнейшем будут составлены методические рекомендации для всех участников образовательного процесса.