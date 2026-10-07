Москва7 окт Вести.Исследование работы педагогов в ноябре пройдет в несколько этапов и будет включать анкетирование, где учителей спросят об условиях работы и удовлетворенности. Об этом ИС "Вести" рассказал старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.

Он добавил, что учителя-предметники будут выполнять задания для оценки их компетенций.

Исследование проходит в несколько этапов. Оно может включать и обязательно будет включать в себя анкетирование, где коллег спросят о том, как они работают, довольны ли они работой, что они думают о своей работе, какие есть дополнительные факторы, которые влияют на их работу. Кроме того, и в предыдущие годы, если мы говорим об учителях-предметниках, то их просили выполнить некоторые задания для того, чтобы лучше понять, какие затруднения учителя испытывают. Эти задания могут быть предметными, могут быть на оценку методической компетенции, коммуникационной, информационной – в общем, на оценку тех или иных компетенций, которые изучаются в ходе данного конкретного исследования в этом году рассказал Илюхин

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует обновление списка мероприятий по оценке качества образования. Изменения также коснутся регламента проведения этих мероприятий.