В Рособрнадзоре напомнили о правилах проведения сочинения в 2026/27 учебном году Рособрнадзор: организационных изменений проведения итогового сочинения нет

Москва12 ноя Вести.Заявление на участие в итоговом сочинении с 2026 года можно подать в электронном виде через портал "Госуслуги". Других изменений в организации его проведения в 2026/27 учебном году не предусмотрено. Об этом сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.

С этого года подать заявление на участие в итоговом сочинении можно через портал госуслуг. Других организационных изменений, связанных с проведением сочинения, в 2026/27 учебном году нет говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что основной срок написания итогового сочинения (изложения) в 2026 году - 2 декабря.

Для учеников 11-х классов успешный результат является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Выпускники прошлых лет также могут написать сочинение по желанию, чтобы предоставить его результаты в вуз.