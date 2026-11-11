Исторические вопросы дополнили темы итогового сочинения в школах России Рособрнадзор: новые исторические вопросы добавлены в темы итогового сочинения

Москва11 ноя Вести.Банк тем итогового сочинения на 2026/27 учебный год пополнен новыми историческими темами, сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.

В 2026/27 учебном году комплекты тем итогового сочинения формируются из закрытого банка тем итогового сочинения. Он пополнен новыми историческими темами говорится в сообщении

Образцы комплекта тем итогового сочинения 2026/27 учебного года можно увидеть на сайте Федерального института педагогических измерений.

Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассники смогут использовать в итоговом сочинении примеры из Библии и других священных книг мировых религий.