Москва11 нояВести.Банк тем итогового сочинения на 2026/27 учебный год пополнен новыми историческими темами, сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.
В 2026/27 учебном году комплекты тем итогового сочинения формируются из закрытого банка тем итогового сочинения. Он пополнен новыми историческими темамиговорится в сообщении
Образцы комплекта тем итогового сочинения 2026/27 учебного года можно увидеть на сайте Федерального института педагогических измерений.
Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассники смогут использовать в итоговом сочинении примеры из Библии и других священных книг мировых религий.