Апробация нового экзамена по истории в 9 классах проходит в ряде регионов России

В школах России тестируют новый экзамен по истории для девятиклассников Апробация нового экзамена по истории в 9 классах проходит в ряде регионов России

Москва21 окт Вести.Тестирование устного экзамена по истории для девятиклассников, который планируется ввести в 2028 году в России, проводят в некоторых регионах страны, сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.

Апробация устного экзамена по истории в 9-х классах, который введут в 2028 году, проходит в октябре - ноябре в ряде субъектах РФ говорится в сообщении

Уточняется, что в школах тестируются различные модели заданий и организационные схемы проведения экзамена.

Ранее стало известно, что оценки за поведение школьникам в этом учебном году классный руководитель будет ставить по итогам четверти и года с учетом мнения других педагогов,