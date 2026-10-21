Москва21 октВести.Тестирование устного экзамена по истории для девятиклассников, который планируется ввести в 2028 году в России, проводят в некоторых регионах страны, сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.
Апробация устного экзамена по истории в 9-х классах, который введут в 2028 году, проходит в октябре - ноябре в ряде субъектах РФговорится в сообщении
Уточняется, что в школах тестируются различные модели заданий и организационные схемы проведения экзамена.
Ранее стало известно, что оценки за поведение школьникам в этом учебном году классный руководитель будет ставить по итогам четверти и года с учетом мнения других педагогов,