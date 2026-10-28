Устный экзамен по истории будут тестировать в трех форматах в 30 субъектах РФ

Рособрнадзор определил три варианта для апробации устного экзамена по истории Устный экзамен по истории будут тестировать в трех форматах в 30 субъектах РФ

Москва28 окт Вести.Рособрнадзор определил три варианта проведения устного экзамена по истории в 9-х классах, которые будут использованы для апробации нового испытания.

Об этом РИА Новости рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится апробация моделей заданий и трех организационно-технологических схем проведения устного экзамена по истории цитирует агентство сообщение Рособрнадзора

Каждая из трех одобренных схем предполагает разную степень участия экзаменатора, различается и формат заданий. Общим является то, что во всех трех вариантах ход экзамена фиксируется с помощью аудиозаписи.

По первой схеме экзаменационные задания выдаются на бумаге, экзаменует ученика преподаватель истории, он же задает дополнительные вопросы. Во втором варианте проведения экзамена задания также выдаются на бумажном носителе, однако в роли экзаменатора может выступать любой педагог, он только слушает ответы, но не задает дополнительных вопросов. В третьей схеме ученик получает задания на компьютере, а дополнительные вопросы не предусмотрены.

Апробация устного экзамена по истории проводится в 30 субъектах РФ, в каждом федеральном округе. В ней участвуют около четырех тысяч учеников 9-х классов.

Ранее эксперт Минпросвещения Светлана Подкорытова рассказала, зачем в российских школах вводится устный экзамен по истории.