Москва28 октВести.Во время апробации устного экзамена по истории для девятиклассников ответы школьников будут записывать на аудио, использование видеозаписи не предусмотрено, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Видеозапись ответов не предполагается, только аудиозаписьрассказали в ведомстве
Пробное проведение нового экзамена проходит в октябре и ноябре в нескольких российских регионах. Ожидается, что в апробации примут участие не менее 4 тысяч учащихся девятых классов.
Ранее Рособрнадзор определил три варианта для апробации устного экзамена по истории.