Москва28 октВести.Во время апробации устного экзамена по истории для девятиклассников ответы школьников будут записывать на аудио, использование видеозаписи не предусмотрено, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

Видеозапись ответов не предполагается, только аудиозапись

рассказали в ведомстве

Пробное проведение нового экзамена проходит в октябре и ноябре в нескольких российских регионах. Ожидается, что в апробации примут участие не менее 4 тысяч учащихся девятых классов.

Ранее Рособрнадзор определил три варианта для апробации устного экзамена по истории.