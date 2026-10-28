Рособрнадзор: ответы на апробации устного экзамена по истории запишут на аудио

Рособрнадзор уточнил, как будут записывать ответы на экзамене по истории Рособрнадзор: ответы на апробации устного экзамена по истории запишут на аудио

Москва28 окт Вести.Во время апробации устного экзамена по истории для девятиклассников ответы школьников будут записывать на аудио, использование видеозаписи не предусмотрено, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

Видеозапись ответов не предполагается, только аудиозапись рассказали в ведомстве

Пробное проведение нового экзамена проходит в октябре и ноябре в нескольких российских регионах. Ожидается, что в апробации примут участие не менее 4 тысяч учащихся девятых классов.

Ранее Рособрнадзор определил три варианта для апробации устного экзамена по истории.