С 14 сентября по 6 октября пройдет ВПР для студентов колледжей

Рособрнадзор: обязательным предметом ВПР для всех студентов станет "История" С 14 сентября по 6 октября пройдет ВПР для студентов колледжей

Москва14 сен Вести.История будет обязательным предметом для всех участников всероссийских проверочных работ среди студентов колледжей и техникумов. Об этом сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

С 14 сентября стартуют всероссийские проверочные работы (ВПР СПО) для студентов учреждений среднего профессионального образования. Около 1,5 миллионов человек напишут работы по двум предметам.

Участники ВПР СПО напишут две работы. Предмет "История" является обязательным для всех. Вторая работа будет проведена по профильному предмету (по выбору) из числа следующих предметов: "Литература", "География", "Обществознание", "Математика", "Физика", "Химия", "Биология", "Иностранный язык", "Информатика" говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что главная цель проверочных работ – провести мониторинг уровня подготовки студентов, чтобы понять насколько ребята хорошо усвоили базовую школьную программу.