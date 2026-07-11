В Минобрнауки рассказали о четырех обязательных дисциплинах для студентов вузов

Четыре гуманитарные дисциплины станут обязательными для российских студентов В Минобрнауки рассказали о четырех обязательных дисциплинах для студентов вузов

Москва11 июл Вести.Четыре гуманитарные дисциплины будут включены в обязательную программу обучения для студентов всех направлений в российских вузах. Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования Константин Могилевский в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в рамках обновленной системы высшего образования в фундаментальное ядро гуманитарных предметов войдут "История", "Философия", "Основы российской государственности" и "Русский язык".

Могилевский уточнил, что ведомство планирует стандартизировать подходы к преподаванию этих предметов и обновить их содержание, чтобы оно соответствовало современным научным достижениям.

Данная инициатива запускается в формате пилотного проекта, заключается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени для вузов начнется разработка модуля "Русский язык как государственный".