Москва11 июлВести.Четыре гуманитарные дисциплины будут включены в обязательную программу обучения для студентов всех направлений в российских вузах. Об этом заявил заместитель главы Министерства науки и высшего образования Константин Могилевский в разговоре с РИА Новости.
По его словам, в рамках обновленной системы высшего образования в фундаментальное ядро гуманитарных предметов войдут "История", "Философия", "Основы российской государственности" и "Русский язык".
Могилевский уточнил, что ведомство планирует стандартизировать подходы к преподаванию этих предметов и обновить их содержание, чтобы оно соответствовало современным научным достижениям.
Данная инициатива запускается в формате пилотного проекта, заключается в материале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени для вузов начнется разработка модуля "Русский язык как государственный".