Москва20 октВести.Устный экзамен по истории позволит проверить, умеют ли девятиклассники логично и последовательно излагать информацию, пользоваться источниками и подкреплять свою позицию аргументированными доводами.
Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России Светлана Подкорытова.
По словам специалиста, введение устного испытания по истории для выпускников 9-х классов – это стратегически важный шаг.
Инициатива о введении устного экзамена по истории в качестве допуска к ГИА — это стратегически верный шаг. Умение девятиклассника последовательно излагать материал, работать с источниками и аргументировать свою позицию — это базовые навыки функционально грамотного человекаотметила Подкорытова
Эксперт добавила, что выпускники школ, где на уроках истории регулярно проводились дискуссии и коллоквиумы, демонстрируют качественно иной уровень мышления. Эти ребята обладают навыками критического анализа информации и умеют коммуницировать, пояснила эксперт.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, в каком формате будет проводиться устный экзамен по истории для девятиклассников.