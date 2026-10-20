Эксперт Минпросвещения рассказала, зачем вводится устный экзамен по истории Эксперт: устный экзамен по истории проверит базовые навыки грамотного человека

Москва20 окт Вести.Устный экзамен по истории позволит проверить, умеют ли девятиклассники логично и последовательно излагать информацию, пользоваться источниками и подкреплять свою позицию аргументированными доводами.

Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России Светлана Подкорытова.

По словам специалиста, введение устного испытания по истории для выпускников 9-х классов – это стратегически важный шаг.

Инициатива о введении устного экзамена по истории в качестве допуска к ГИА — это стратегически верный шаг. Умение девятиклассника последовательно излагать материал, работать с источниками и аргументировать свою позицию — это базовые навыки функционально грамотного человека отметила Подкорытова

Эксперт добавила, что выпускники школ, где на уроках истории регулярно проводились дискуссии и коллоквиумы, демонстрируют качественно иной уровень мышления. Эти ребята обладают навыками критического анализа информации и умеют коммуницировать, пояснила эксперт.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, в каком формате будет проводиться устный экзамен по истории для девятиклассников.