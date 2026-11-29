Кравцов: на устном экзамене по истории в 9-х классах проверят умение рассуждать

Кравцов рассказал, что именно будут проверять на устном экзамене по истории Кравцов: на устном экзамене по истории в 9-х классах проверят умение рассуждать

Москва29 ноя Вести.Во время обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников, который появится в 2028 году, будут проверять не заучивание дат учащимся, а умение объяснять и аргументировать. Такое заявление сделал в комментарии РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Проверяться будет не заучивание дат, а умение рассуждать: объяснить причины событий, аргументировать свою точку зрения сообщил он

Министр подчеркнул, что задания для собеседования будут составлять по единым государственным учебникам истории, которыми уже пользуются в школах. Он также заявил, что для подготовки к устному экзамену не потребуются услуги репетиторов, ребенку будет достаточно освоить учебную программу.

Кроме того, Кравцов рассказал, что первое обязательное собеседование по истории для выпускников девятых классов состоится весной 2028 года.