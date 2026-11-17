Музаев: устный экзамен по истории среди 9-х классов состоится весной 2028 года

Рособрнадзор анонсировал устный экзамен по истории в 9-х классах в 2028 году Музаев: устный экзамен по истории среди 9-х классов состоится весной 2028 года

Москва17 ноя Вести.Обязательный устный экзамен по истории для учащихся девятых классов впервые состоится весной 2028 года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ходе встречи с родителями школьников в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Музаев уточнил, что в этом году экзамен проводить не будут.

Проведение экзамена запланировано только на весну 2028 года сказал он

По словам главы ведомства, проверка знаний будет проходить в своей школе. Демоверсии экзамена опубликуют до 1 сентября 2027 года.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что модели Единого госэкзамена 2028 года будут опубликованы уже в ноябре.