Москва17 нояВести.Обязательный устный экзамен по истории для учащихся девятых классов впервые состоится весной 2028 года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
В ходе встречи с родителями школьников в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" Музаев уточнил, что в этом году экзамен проводить не будут.
Проведение экзамена запланировано только на весну 2028 годасказал он
По словам главы ведомства, проверка знаний будет проходить в своей школе. Демоверсии экзамена опубликуют до 1 сентября 2027 года.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что модели Единого госэкзамена 2028 года будут опубликованы уже в ноябре.