Рособрнадзор заявил о проработке запрета продажи микронаушников на маркетплейсах Рособрнадзор: идет работа по запрету продажи микронаушников на маркетплейсах

Москва18 ноя Вести.Рособрнадзор вместе с Минцифры изучает вопрос введения запрета на продажу микронаушников на маркетплейсах. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в ходе заседания Общественного совета при Рособрнадзоре.

По его словам, никакой пользы в таких устройствах нет.

Мы отрабатываем, чтобы по аналогии с рядом устройств был запрет на продажу таких устройств на маркетплейсах. Никакой пользы это оборудование ни в одной сфере жизнедеятельности, законной сфере жизнедеятельности, не приносит сказал Музаев

Он отметил, что борьба со списыванием – это непрекращающийся процесс, но применение системного подхода уже демонстрирует определенные результаты. Так, каждый год с экзаменов удаляют порядка тысячи человек за попытки использования запрещенных средств связи.

Ранее глава Рособрнадзора анонсировал введение обязательного устного экзамена по истории для учащихся девятых классов весной 2028 года.