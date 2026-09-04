Кравцов сообщил о формате устного экзамена по истории для девятиклассников

Кравцов раскрыл формат устного экзамена по истории в 9-м классе Кравцов сообщил о формате устного экзамена по истории для девятиклассников

Москва4 сен Вести.Устный экзамен по истории для учеников 9-х классов, введение которого планируется через два года, будет оцениваться в формате "зачет/незачет". Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В беседе с ТАСС он уточнил, что экзамен будет условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Оцениваться экзамен будет в формате "зачет/незачет" сказал Кравцов

По его словам, чтобы ученики, преподаватели и родители заранее понимали требования, на этапе разработки процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что девятиклассники начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Он добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами.