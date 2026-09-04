Москва4 сенВести.Устный экзамен по истории для учеников 9-х классов, введение которого планируется через два года, будет оцениваться в формате "зачет/незачет". Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В беседе с ТАСС он уточнил, что экзамен будет условием допуска к государственной итоговой аттестации.
Оцениваться экзамен будет в формате "зачет/незачет"сказал Кравцов
По его словам, чтобы ученики, преподаватели и родители заранее понимали требования, на этапе разработки процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что девятиклассники начнут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Он добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами.