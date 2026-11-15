В Рособрнадзоре заявили, что модели ЕГЭ-2028 будут опубликованы в ноябре Рособрнадзор: в ноябре будут опубликованы модели ЕГЭ-2028

Москва15 ноя Вести.Модели будущего Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2028 года будут опубликованы уже в ноябре. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Уточняется, что это будет сделано для того, чтобы выпускники и учителя могли заранее подготовиться к корректировкам в экзаменах.

В ноябре этого года для общественно-профессионального обсуждения также планируется опубликовать модели будущего экзамена - 2028 года отмечается в сообщении

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не будут вносить изменения в ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике.