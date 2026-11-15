Москва15 нояВести.Модели ЕГЭ-2027 по информатике и профильной математике останутся такими же, как в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
Известно, что это решение приняли по результатам общественно-профессионального обсуждения демоверсий и спецификаций экзаменов.
По итогам проведенного общественно-профессионального обсуждения спецификаций и демоверсий ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике с учетом поступивших предложений и замечаний было принято решение остаться на моделях экзаменов 2026 годаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что официальный интерактивный тренажер для подготовки к ЕГЭ станет доступен на портале "Госуслуги" по всем 16 дисциплинам до старта экзаменационной кампании 2027 года.