ЕГЭ по математике и информатике в 2027 году пройдет по моделям 2026 года

Модели ЕГЭ-2027 по информатике и математике останутся такими же, как в 2026 году ЕГЭ по математике и информатике в 2027 году пройдет по моделям 2026 года

Москва15 ноя Вести.Модели ЕГЭ-2027 по информатике и профильной математике останутся такими же, как в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Известно, что это решение приняли по результатам общественно-профессионального обсуждения демоверсий и спецификаций экзаменов.

По итогам проведенного общественно-профессионального обсуждения спецификаций и демоверсий ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике с учетом поступивших предложений и замечаний было принято решение остаться на моделях экзаменов 2026 года говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что официальный интерактивный тренажер для подготовки к ЕГЭ станет доступен на портале "Госуслуги" по всем 16 дисциплинам до старта экзаменационной кампании 2027 года.