Кравцов сообщил, как будет оцениваться устный экзамен по истории в 9-х классах

Кравцов: экзамен по истории в 9-х классах будет оцениваться в форме зачета Кравцов сообщил, как будет оцениваться устный экзамен по истории в 9-х классах

Москва29 ноя Вести.Девятиклассники будут получать за устный экзамен по истории "зачет" или "незачет", сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, первое обязательное собеседование по истории пройдет весной 2028 года. Ежегодно его будут сдавать около 1,5 млн школьников.

Планируется, что он будет оцениваться в формате "зачет/незачет" отметил министр

Кравцов добавил, что в 2026/2027 учебном году проводить экзамен не планируется, его апробируют лишь в отдельных школах. Демонстрационные варианты заданий и порядок проведения опубликуют до 1 сентября 2027 года, уточнил Кравцов.

Ранее Кравцов рассказал, о домашних заданиях у школьников на новогодних каникулах.