Кравцов рассказал о домашних заданиях у школьников на новогодних каникулах Кравцов: на период каникул домашние задания школьникам не задаются

Москва29 ноя Вести.В период новогодних каникул, которые продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го, домашние задания школьникам задаваться не будут.

Об этом рассказал ТАСС глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

На период каникул домашние задания не задаются сказал Кравцов

Предстоящие зимние каникулы для учащихся российских школ продлятся 11 дней, что на один день меньше, чем в прошлом году. Рекомендованные сроки проведения зимних каникул в школах устанавливает Минпросвещения РФ. По традиции, зимние каникулы у школьников совпадают с новогодними праздниками, которые многие россияне проводят в кругу семьи.

Ранее стало известно, когда в школах пройдут выпускные вечера в 2027 году.