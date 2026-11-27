Минпросвещения: выпускные в 2027 году рекомендуется провести 26 или 27 июня

Названы даты для выпускных в школах в 2027 году Минпросвещения: выпускные в 2027 году рекомендуется провести 26 или 27 июня

Москва27 ноя Вести.Минпросвещения России определило дни проведения выпускных в школах в 2027 году - 26 или 27 июня. Соответствующие рекомендации министерство направило в регионы страны, сообщили в в пресс-службе ведомства.

В 2026/27 учебном году выпускные вечера в российских школах планируется провести 26 или 27 июня. Соответствующие рекомендации министерство просвещения РФ направило во все субъекты страны сообщили в Минпросвещения

В министерстве также рекомендовали при проведении школьных выпускных предусмотреть церемонии поднятия флага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в числе которых будут удостоенные госнаград, и участники СВО.

В министерстве подчеркнули необходимость обеспечения безопасности во время проведения школьных выпускных. Помимо этого, важно предусмотреть условия доступности помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в Минпросвещения рекомендовали провести последние звонки в школах в 2027 году 26 мая. Это, как пояснили в министерстве, даст российским школьникам равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены.