В Минпросвещения назвали дату последних звонков в школах в 2027 году Глава Минпросвещения Кравцов: последние звонки рекомендовано провести 26 мая

Москва27 ноя Вести.Последние звонки в российских школах в 2027 году планируется провести 26 мая. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В этом учебном году мы рекомендуем проводить последние звонки 26 мая: это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены цитирует министра РИА Новости

В программу последних звонков ведомство предлагает включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных семей, выступления родителей учащихся и участников СВО.

Ранее сообщалось, что на портале "Госуслуги" открылась запись на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выбрать предметы, по которым будет сдаваться экзамен и подать заявление необходимо до 1 февраля 2027 года.