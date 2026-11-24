На "Госуслугах" открыли запись на сдачу ЕГЭ на 2027 год

На "Госуслугах" открыли запись на ЕГЭ, заявление нужно подать до 1 февраля На "Госуслугах" открыли запись на сдачу ЕГЭ на 2027 год

Москва24 ноя Вести.На портале "Госуслуги" открыли запись на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ). Подать заявление необходимо до 1 февраля, сообщили в Минцифры РФ.

Выпускники могут выбрать предметы, по которым будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ), на "Госуслугах". Подать заявление нужно до 1 февраля говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что подать заявление могут как родители или законные представители выпускников, так и они сами. Для этого у детей должна быть подтвержденная учетная запись на "Госуслугах".

Выбрать дисциплины для сдачи экзамена поможет сервис "Подбор вуза". Там можно выбрать направление обучения, найти университеты с нужной специальностью и узнать, какие предметы нужны для поступления.

Ранее сообщалось, что официальный интерактивный тренажер для подготовки к ЕГЭ станет доступен на портале "Госуслуги" по всем 16 дисциплинам до старта экзаменационной кампании 2027 года.