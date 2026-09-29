Брачный договор теперь можно подготовить через "Госуслуги" Сервис для подготовки брачного договора появился на "Госуслугах"

Москва29 сен Вести.На портале "Госуслуги" запустили сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Как пишет ТАСС, сервис позволяет заранее подготовить проект документа онлайн, после чего останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор определяет имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае развода.

Услуга работает в рамках спецсервиса "Обращение к нотариусу" из серии "Жизненных ситуаций" – новый раздел доступен на портале на странице "Заключение брачного договора".

Ранее Григоренко рассказывал, что "Госуслуги" с помощью искусственного интеллекта постепенно движутся к тому, чтобы угадывать потребности граждан и настраивать услуги персонально под каждого, а объединение нескольких госуслуг в одну "жизненную ситуацию" – как раз шаг в эту сторону.