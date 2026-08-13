Москва13 авгВести.На портале "Госуслуги" к 1 декабря текущего года появится сервис по поиску и покупке мест захоронений на кладбищах. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на данные ведомственного паспорта цифровой трансформации Минцифры России.
По информации журналистов, к этому сроку соответствующий раздел будет доступен в 21 российском регионе.
Для этого планируется загрузить данные о 14 тысячах кладбищ в Национальную систему пространственных данных (НСПД) и обеспечить импорт данных для предоставления 15 госуслуг в электронном видеговорится в публикации
Отмечается, что на реализацию соответствующего проекта власти планируют выделить 295,5 миллиона рублей.
Как подчеркнул представитель Минцифры, сервис позволит среди прочего снизить административную нагрузку на органы власти, а также повысить прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг.