На "Госуслугах" появится сервис поиска мест на кладбищах

Купить место на кладбище можно будет через "Госуслуги" На "Госуслугах" появится сервис поиска мест на кладбищах

Москва13 авг Вести.На портале "Госуслуги" к 1 декабря текущего года появится сервис по поиску и покупке мест захоронений на кладбищах. Об этом пишет издание "Коммерсант" со ссылкой на данные ведомственного паспорта цифровой трансформации Минцифры России.

По информации журналистов, к этому сроку соответствующий раздел будет доступен в 21 российском регионе.

Для этого планируется загрузить данные о 14 тысячах кладбищ в Национальную систему пространственных данных (НСПД) и обеспечить импорт данных для предоставления 15 госуслуг в электронном виде говорится в публикации

Отмечается, что на реализацию соответствующего проекта власти планируют выделить 295,5 миллиона рублей.

Как подчеркнул представитель Минцифры, сервис позволит среди прочего снизить административную нагрузку на органы власти, а также повысить прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг.