Григоренко: на "Госуслугах" с помощью карты "Мир" можно будет получать льготы

На "Госуслугах" появится сервис для получения льгот с помощью карты "Мир" Григоренко: на "Госуслугах" с помощью карты "Мир" можно будет получать льготы

Москва27 июл Вести.С августа на портале "Госуслуги" запустят единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир". Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Уточняется, что сервис будет доступен различным категориям населения, включая членов многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов.

Льготы будут включать в себя скидки в аптеках и магазинах, на посещение культурных мероприятий, а также на проезд в общественном транспорте.

Он (сервис для получения льгот, – прим. ред.) станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостан сказал Григоренко на совещании председателя правительства с вице-премьерами

Ранее сообщалось, что кабмин России рассматривает разные предложения по развитию и совершенствованию портала "Госуслуги". Среди обсуждаемых инициатив – идея превратить портал в универсальную цифровую экосистему для граждан.