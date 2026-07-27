Москва27 июлВести.С августа на портале "Госуслуги" запустят единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир". Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Уточняется, что сервис будет доступен различным категориям населения, включая членов многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и студентов.
Льготы будут включать в себя скидки в аптеках и магазинах, на посещение культурных мероприятий, а также на проезд в общественном транспорте.
Он (сервис для получения льгот, – прим. ред.) станет доступен с 1 августа в трех пилотных регионах: Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Башкортостансказал Григоренко на совещании председателя правительства с вице-премьерами
Ранее сообщалось, что кабмин России рассматривает разные предложения по развитию и совершенствованию портала "Госуслуги". Среди обсуждаемых инициатив – идея превратить портал в универсальную цифровую экосистему для граждан.