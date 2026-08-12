На "Госуслугах" появился раздел психологической помощи военным и членам их семей

На "Госуслугах" появился новый раздел помощи военным На "Госуслугах" появился раздел психологической помощи военным и членам их семей

Москва12 авг Вести.На портале "Госуслуги" запущен новый раздел по предоставлению психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что нововведение появилось благодаря совместной работе ведомства с Минцифры РФ.

Запустили новый специализированный раздел на Едином портале государственных услуг, посвященный оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей говорится в заявлении

Как подчеркнули в ведомстве, целью сервиса является обеспечение доступности квалифицированной психологической поддержки для всех категорий военных независимо от места их службы, а также для их близких. В разделе можно получить информацию о доступных формах оказания помощи, воспользоваться линией психологической поддержки, а также записать на консультацию со специалистом по видеосвязи.

Консультации проводят специалисты-психологи Департамента психологической работы и Центра психологического сопровождения мероприятий МО РФ. В ведомстве указали, что они обладают высшим профильным образованием и специальной подготовкой. Это в свою очередь гарантирует профессионализм и соблюдение конфиденциальности, резюмировали в Минобороны.