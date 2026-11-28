Минпросвещения РФ сообщило о продолжительности зимних каникул в школах Минпросвещения: зимние каникулы в школах продлялся 11 дней

Москва28 ноя Вести.Предстоящие зимние каникулы в российских школах продлятся 11 дней. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве просвещения РФ.

Продолжительность зимних каникул для учащихся составит 11 дней, что на 1 день короче, чем в прошлом году уточняется в публикации

Вместе с тем в министерстве обратили внимание, что суммарная продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается школами с ориентиром на требования Роспотребнадзора, согласно которым необходимо, чтобы дети достаточно отдыхали и восстанавливали силы для успешного освоения учебной программы.

Ранее Минпросвещения определило дни проведения выпускных в школах в 2027 году – это 26 или 27 июня.