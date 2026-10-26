Школьники в России в осенние каникулы будут отдыхать десять дней

У российских школьников начались осенние каникулы Школьники в России в осенние каникулы будут отдыхать десять дней

Москва26 окт Вести.Осенние каникулы у российских школьников, обучающихся по четвертям, начались 26 октября, они продлятся десять дней из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Школам рекомендовано провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября говорится в сообщении

Уточняется, что в этом году осенние каникулы будут на один день дольше из-за праздника, 4 ноября отмечается День народного единства.

Зимой школьники будут отдыхать с 31 декабря по 10 января, весной - с 27 марта по 4 апреля, летом – с 27 мая по 31 августа. Для первоклашек предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля.