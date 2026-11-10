Выпускники могут приводить примеры из священных книг в итоговом сочинении Российские школьники смогут использовать примеры из Библии в итоговом сочинении

Москва10 ноя Вести.Одиннадцатиклассники смогут использовать в итоговом сочинении примеры из Библии и других священных книг мировых религий, сообщило РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации ФИПИ.

В итоговом сочинении, которое ученики пишут в начале декабря, необходимо привести не менее одного примера из опубликованного литературного произведения.

В качестве литературного примера засчитываются примеры из Библии, а также из других священных книг религий мира. Пример должен служить иллюстрацией к аргументу и соответствовать теме сочинения говорится в рекомендациях

При этом Федеральный институт педагогических исследований не разрабатывает списков литературы, рекомендуемой для выбора примеров. При выборе произведения нужно опираться на российское законодательство, наличие перевода книги на русский язык и тему сочинения.