В российских учебниках литературы устранят "перекос" в сторону западных авторов Ямпольская: в школьные учебники по литературе добавят писателей Востока и Юга

Москва1 окт Вести.В школьных учебниках по литературе для 5-9 классов появятся произведения выдающихся поэтов и писателей Юга, Востока и Латинской Америки, сообщила журналистам советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская, ее слова приводит РИА Новости.

Впервые в учебниках по литературе для основной школы, то есть для 5-9 классов, в разделе "Зарубежная литература" появятся лучшие поэты и писатели, представляющие Восток, Юг и Латинскую Америку. До этого был очень существенный перекос в сторону Запада сказала Ямпольская

Советник президента подчеркнула, что западноевропейская и американская литература остаются важной и сильной частью мировой культуры, поэтому в школьных учебниках, как и прежде, сохранятся Данте Алигьери, Уильям Шекспир и Иоганн Гете.

Как пояснила Ямпольская, речь идет не об отказе от западной классики, а о расширении представления школьников о мировой литературе. Она отметила, что духовные и литературные традиции сильны не только на Западе, но и в других регионах, поэтому российских школьников впервые будут знакомить также с литературой Востока, Юга и Латинской Америки.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают новые единые учебники по физике для базового и углубленного уровней.