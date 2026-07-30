Во внеклассную часть программы по литературе включили произведения об СВО

Школьники будут внеклассно изучать произведения об СВО Во внеклассную часть программы по литературе включили произведения об СВО

Москва30 июл Вести.Произведения об СВО включены во внеклассную часть школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

Она отметила, что такие произведения уже содержатся в рекомендованном списке произведений патриотической направленности, созданных современными писателями.

Хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлены произведения о специальной военной операции сказала Ямпольская, ее слова приводит РИА Новости

Ранее Министерство просвещения России утвердило включение учебных пособий по истории Донбасса и Новороссии в федеральный перечень, что позволяет использовать их повсеместно в российских школах.