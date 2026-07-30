Москва30 июлВести.Произведения об СВО включены во внеклассную часть школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
Она отметила, что такие произведения уже содержатся в рекомендованном списке произведений патриотической направленности, созданных современными писателями.
Хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлены произведения о специальной военной операциисказала Ямпольская, ее слова приводит РИА Новости
Ранее Министерство просвещения России утвердило включение учебных пособий по истории Донбасса и Новороссии в федеральный перечень, что позволяет использовать их повсеместно в российских школах.