Слова Путина "Работайте, братья!" вошли в единый учебник по русскому языку Ямпольская: в единый учебник по русскому вошла фраза Путина "Работайте, братья!"

Москва14 авг Вести.Обращение президента России Владимира Путина к участникам спецоперации "Работайте, братья!" вошло в единый учебник по русскому языку. Об этом сообщила советник президента по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.

В интервью KP.RU она рассказал о единых учебниках по русскому языку и литературе, которые планируется ввести в РФ.

Говоря о единых учебниках, Ямпольская отметила, что дети в стране должны воспитываться на одних ценностях и смыслах. В них должны быть отражены достижения современной России.

Мы плохую услугу оказали бы нашим детям, если бы просто взяли старые "советские" учебники. Хорошо, что ни у кого не возникло такой идеи. Потому что появляются новые герои, новые события, которыми мы гордимся. Ну, нельзя пройти мимо них. И у нас в учебниках по русскому языку как раз есть фраза "Работайте, братья!" В разделе о крылатых выражениях сказала советник главы государства

Ранее Ямпольская сообщала, что Минпросвещения России уже передали на экспертизу единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Параллельно идет работа над аналогичными линейками учебников для 5-9-х классов.