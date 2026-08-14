Москва14 авгВести.Обращение президента России Владимира Путина к участникам спецоперации "Работайте, братья!" вошло в единый учебник по русскому языку. Об этом сообщила советник президента по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.
В интервью KP.RU она рассказал о единых учебниках по русскому языку и литературе, которые планируется ввести в РФ.
Говоря о единых учебниках, Ямпольская отметила, что дети в стране должны воспитываться на одних ценностях и смыслах. В них должны быть отражены достижения современной России.
Мы плохую услугу оказали бы нашим детям, если бы просто взяли старые "советские" учебники. Хорошо, что ни у кого не возникло такой идеи. Потому что появляются новые герои, новые события, которыми мы гордимся. Ну, нельзя пройти мимо них. И у нас в учебниках по русскому языку как раз есть фраза "Работайте, братья!" В разделе о крылатых выраженияхсказала советник главы государства
Ранее Ямпольская сообщала, что Минпросвещения России уже передали на экспертизу единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов. Параллельно идет работа над аналогичными линейками учебников для 5-9-х классов.