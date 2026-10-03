Участники ЕГЭ по истории успешно выполнили задания на знание фактов о СВО

Сдававшие ЕГЭ по истории успешно выполнили задания на знание фактов о СВО Участники ЕГЭ по истории успешно выполнили задания на знание фактов о СВО

Москва3 окт Вести.Выпускники, сдавшие ЕГЭ по истории в 2026 году, продемонстрировали хорошее знание хронологии и ключевых исторических фактов, в том числе специальной военной операции. Об этом свидетельствует отчет Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), который есть в распоряжении РИА Новости.

Участники ЕГЭ 2026 года успешно выполнили задания на знание хронологии и исторических фактов, в том числе фактов специальной военной операции говорится в сообщении

По данным ФИПИ, задания, нацеленные на проверку знания фактов Великой Отечественной войны, в целом были выполнены с высокими результатами. Однако вопросы, требующие глубокого знания исторических фактов, например, названий фронтов или имен командующих, вызвали затруднения у выпускников.

При этом участники экзамена реже ошибались при определении участников СВО, отметили в ФИПИ.