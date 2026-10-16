Москва16 окт Вести.Идея ввести предоплату в вузах является пока сырой; инициатива могла выйти в публичную плоскость на эмоциях. Об этом ИС "Вести" заявил общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Ранее в Минобразования предложили внедрить новое правило для поступающих в вузы, согласно которому перед зачислением абитуриентам придется оплатить как минимум первый семестр обучения.

По словам Володарского, такая инициатива отражает, что в вузах началась борьба за абитуриента.

Это сырая инициатива, вряд ли она пройдет. Она лишь показывает, что началась борьба за абитуриента сказал он

Эксперт указал, что этим экономическим инструментом вуз хочет закрепить абитуриента. Но есть юридический нюанс - абитуриент имеет право подавать документы в несколько вузов.