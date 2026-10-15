Минобрнауки: необходимо ввести предоплату за первый семестр в вузе Минобрнауки предложило обязать абитуриентов вносить предоплату за первый семестр

Москва15 окт Вести.Необходимо ввести предоплату за первый семестр в вузе до начала занятий, чтобы исключить ситуации, когда абитуриенты заключают договоры сразу с несколькими университетами. С таким предложением выступило Минобрнауки РФ, передает РИА Новости.

Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что сейчас для участия в конкурсе на платные места достаточно заключить договор, а оплата обучения производится после зачисления. Таким образом, абитуриенты часто занимают несколько платных мест в разных вузах. Из-за этого другие поступающие, которые реально претендуют на эти программы, могут не пройти. Новая мера позволит снизить число таких случаев.

Нововведения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.