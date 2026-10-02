Москва2 октВести.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала ведомства не согласовывать месяцами вопросы, требующие быстрого решения.
На заседании палаты Валентина Матвиенко заявила, что в работе теряется время из-за бюрократии.
И заканчивайте эти безумные согласования, пересылку документов с одного министерства в другоеподчеркнула спикер Совета Федерации
По ее словам, сегодня такая ситуация, когда надо принимать оперативные решения, когда нужно брать на себя ответственность. Оперативность должна присутствовать во всех структурах правительства.