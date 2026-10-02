Матвиенко призвала ведомства заканчивать с "безумными согласованиями" Матвиенко призвала ведомства брать на себя ответственность

Москва2 окт Вести.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала ведомства не согласовывать месяцами вопросы, требующие быстрого решения.

На заседании палаты Валентина Матвиенко заявила, что в работе теряется время из-за бюрократии.

И заканчивайте эти безумные согласования, пересылку документов с одного министерства в другое подчеркнула спикер Совета Федерации

По ее словам, сегодня такая ситуация, когда надо принимать оперативные решения, когда нужно брать на себя ответственность. Оперативность должна присутствовать во всех структурах правительства.