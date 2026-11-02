Эксперт объяснил, как ГОСТ на онлайн-обучение поможет снизить риски для россиян Эксперт Блинов: в ГОСТ онлайн-обучения нужно внедрить механизм входного контроля

Москва2 ноя Вести.Введение нового ГОСТа для процесса организации дистанционного обучения поможет потребителям отличать сертифицированные программы от несертифицированных. Подробностями с ИС "Вести" поделился руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования Владимир Блинов.

Он отметил, что отсутствие сертификата будет нести определенные риски для учащихся: в частности, нет гарантий на получение качественного онлайн-образования.

Действительно, можно сертифицировать программу, можно не сертифицировать – это дело добровольное. Но любой потребитель сразу увидит, что он поступает на несертифицированную программу. И он должен сразу понимать, что здесь множество рисков, и результата никто никак не обеспечивает и не гарантирует. Потому что программа, если она не сертифицирована, то, скорее всего, она как раз вот одному из требований ГОСТа не отвечает объяснил Блинов

Также эксперт заявил о необходимости внедрения в дистанционные программы обучения механизмов входного контроля.

У нас многие люди приходят на программы вообще не готовые к их освоению с точки зрения своего уровня образования, своей цифровой подготовки, грамотности. Поэтому здесь, конечно, должны быть встроены в любую программу механизмы входного контроля, выходного контроля, и еще целый ряд оговоренных, очень правильных дидактических вещей, которые как раз позволят сделать эти программы актуальными, важными для решения не только личных, но и государственных задач подытожил он

С 30 ноября в России начнет действовать новый ГОСТ, который устанавливает требования к организации дистанционного обучения, поддержке учащихся, работе с учебными материалами и оценке результатов.