Минздрав начал тестировать формат подписи добровольного согласия через "Макс" ТАСС: Минздрав начал тестировать подпись медсогласий через мессенджер "Макс"

Москва23 окт Вести.Россияне смогут подписать добровольное согласие на медобслуживание через национальный мессенджер "Макс". Минздрав уже начал тестирование формата, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.

Мы сейчас отрабатываем техническую составляющую по реализации данного проекта в будущем. (…) Мы реализовали соответствующие чат-боты в национальном мессенджере, кто-то еще дорабатывает свои медицинские информационные системы сказал Ваньков

Он отметил, что тестирование проходит успешно: некоторые документы уже удалось подписать через мессенджер.

Ранее Российский кабмин расширил список случаев, когда родители могут предъявлять свидетельство о рождении ребенка с помощью Цифрового ID в MAX.