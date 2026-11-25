Российские водители смогут показывать права и СТС через MAX В MAX появилась возможность предъявлять водительские права и СТС

Москва25 ноя Вести.В мессенджере MAX появилась возможность предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) с помощью цифрового ID. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Для подтверждения документов водителю необходимо показать инспектору QR-код из вкладки "Транспорт" в разделе цифрового ID. Сотрудник Госавтоинспекции должен отсканировать его.

Возможность предъявлять права и СТС через MAX упростит жизнь десяткам миллионов водителей: вместо бумажных документов достаточно показать QR-код на экране смартфона. Новый функционал поможет забывчивым водителям сэкономить на штрафах и снизит риск утери физических носителей. Важно помнить, что сервис работает при наличии мобильного интернета заявил генеральный директор MAX Фарит Хуснояров

Цифровой ID представляет собой специальный раздел в MAX с QR-кодом для подтверждения личности, возраста и льготного статуса, а также карточками с данными документов. По информации пресс-службы, сервисом пользуются более 10 млн россиян.

Для создания цифрового ID необходимо открыть соответствующий раздел в MAX, нажать кнопку "Создать QR", дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код.

Цифровой ID действует только на устройстве, на котором был создан. Доступ к динамическому QR-коду осуществляется с помощью PIN-кода, Face ID или отпечатка пальца.